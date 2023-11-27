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Куарежма: сожалею, что не преуспел в «Барсе». Я мог бы завоевать «Золотой мяч»

Куарежма: сожалею, что не преуспел в «Барсе». Я мог бы завоевать «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма выразил сожаление о том, что не смог полностью раскрыть свой талант в «Барселоне».

«Порту» – великий клуб, но за «Барселону» мечтает выступать любой футболист. Для меня было гордостью играть за оба клуба, но «Барселона» всегда была моей мечтой.

Одно из моих самых больших сожалений – это то, что я не смог добиться успеха в составе сине-гранатовых. Если бы я добился в «Барселоне» того же, что и в «Порту», я встал бы в один ряд с великими и получил бы «Золотой мяч», – приводит слова Куарежмы A Bola.

Напомним, Куарежма выступал за «Барселону» в сезоне-2003/2004. Также португалец на протяжении карьеры играл за такие команды, как «Спортинг», «Порту», «Интер», «Челси» и «Бешикташ». Со сборной Португалии полузащитник завоевал золотые медали Евро-2016.

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