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Президент «Велеса»: если нам потребуется Глушаков, то вопрос будет в его управляемости

Президент «Велеса»: если нам потребуется Глушаков, то вопрос будет в его управляемости
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Президент футбольного клуба «Велес» Евгений Шиленков высказался о возможности подписания в команду полузащитника костромского «Спартака» Дениса Глушакова.

«Если говорить о новых подписаниях таких же игроков, как Кутепов, то его трансфер повлиял только на зарплатную ведомость клуба. Если бы Илья пришёл с другими требованиями, то мы бы не смогли его себе позволить. Должно совпасть много условий, в том числе и финансовых. Если по какой-то причине именитый футболист будет свободен и захочет принести нам пользу, а мы сможем его позволить, то, конечно, рассмотрим такой вариант. У нас летом были варианты позвать игроков с именами, но, оценивая ситуацию, приняли решение сделать ставку на молодых.

Хороший ли вариант Глушаков? Люди, которые поиграли и многое повидали, находятся на другом уровне управляемости. Футболист может что-то не выполнять, да и физиология может сказаться. Глушакова нельзя было бы оставить на скамейке, иначе он будет продвигать свою повестку — второй лидер в команде.

Кутепов пришёл отчасти и из-за того, что был Бушманов. Бывает такое, что некоторые тренеры, которые пришли в команду из низших лиг, не смогли закрепиться из-за того, что не смогли побороть авторитет некоторых футболистов. Но, может быть, в команде скажут, что Денис нужен кровь из носу», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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