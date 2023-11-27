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Игрок «Манчестер Сити» Гвардиол поделился эмоциями от игры в АПЛ

Игрок «Манчестер Сити» Гвардиол поделился эмоциями от игры в АПЛ
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Хорватский защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился эмоциями от выступления в английской Премьер-лиге.

«Конечно, последние три года в Лейпциге очень помогли мне стать лучше как человеку и игроку и быть готовым к следующему этапу — Премьер-лиге. Это лучшая лига в мире, и для меня большая честь быть здесь, в лучшем клубе на данный момент. Мне здесь очень хорошо», — приводит слова Гвардиола пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, 21-летний Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» в прошедшее трансферное окно за € 90 млн. В текущем сезоне хорватский защитник провёл за «горожан» 13 матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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