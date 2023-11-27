Гвардиола: подписание Аканджи — просто вау. Он может закрыть сразу три позиции

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о швейцарском защитнике своей команды Мануэле Аканджи.

«Трансфер Мануэля в «Ман Сити» — просто вау. Он может играть на позиции крайнего защитника, центрального защитника, опорного полузащитника. Когда он располагается в заключительной трети поля — у него есть способность делать точные передачи вперёд. Ко всему этому он также быстр и силён.

Спортивный директор Чики Бегиристайн проделал отличную работу, приведя Аканджи в нашу команду», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Аканджи перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за € 20 млн. В текущем сезоне швейцарец провёл за «горожан» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.