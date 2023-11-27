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Изидор: «Зенит» — прекрасный трамплин для перехода в топ-клуб Европы

Изидор: «Зенит» — прекрасный трамплин для перехода в топ-клуб Европы
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор заявил, что санкт-петербургский клуб является отличным трамплином для дальнейшего перехода в большую команду Европы, и рассказал, что специалисты внимательно следят за РПЛ, приведя в пример переход Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» и интерес многих клубов к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Зенит» — это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Ведь многие специалисты внимательно следят за вашим чемпионатом. И доказательство тому — количество предложений, которые есть, например, у Сперцяна. Или можно вспомнить переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Зенит» — большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. И если кто‑то из скаутов смотрит РПЛ, то в первую очередь матчи с участием «Зенита», а потом уже всех остальных команд. Поэтому всё в моих руках, нужно себя проявлять», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками.

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