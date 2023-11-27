Гвардиол: Гвардиола рассматривает каждую деталь, стараясь сделать тебя лучшим в любой роли

Хорватский защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал о работе с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

«Он (Хосеп Гвардиола. — Прим. «Чемпионата») совсем другой. Больше всего мне нравится то, что он рассматривает каждую деталь, стараясь сделать тебя лучшим в любой роли и позиции. Для меня большая честь учиться у него, и, надеюсь, я стану здесь лучшим игроком и человеком», — приводит слова Гвардиола пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, 21-летний Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» в прошедшее трансферное окно за € 90 млн. В текущем сезоне хорватский защитник провёл за «горожан» 13 матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.