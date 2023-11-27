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Экс-футболист «Рубина» Навас: Рахимов создал свой стиль и модель игры

Экс-футболист «Рубина» Навас: Рахимов создал свой стиль и модель игры
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Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о выступлении казанского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Результаты, которых добивается «Рубин», показывают, что это очень эффективная команда в оборонительной фазе. Это означает, что команда очень хорошо работает над обороной, и все игроки прилагают большие усилия, чтобы иметь такой высокий уровень защиты.

Требуются большая интенсивность и тщательная тактическая работа, чтобы иметь возможность удерживать свои ворота без пропущенных голов в течение стольких минут. Это доказывает, что Рахимов поддерживает игроков в отличной физической и тактической форме и, кроме того, заслужил уважение игроков. Все они выкладываются, когда команда находится в фазе обороны и пытается бегать и сражаться, чтобы закрыть зоны и отобрать мяч. Рахимов доказывает, что он создал свой собственный стиль и модель игры для «Рубина», которые приносят ему хорошие результаты», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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