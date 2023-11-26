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Сесар Навас: «Рубин» в этом сезоне должен закрепиться в РПЛ

Сесар Навас: «Рубин» в этом сезоне должен закрепиться в РПЛ
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Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас считает, что подопечные Рашида Рахимова закрепятся в Российской Премьер-Лиге и займут место в середине турнирной таблицы по итогам текущего сезона.

«Думаю, что «Рубин» в этом сезоне должен закрепиться в РПЛ и занять место в середине турнирной таблицы. Задача команды — закрепиться в РПЛ. Считаю, что у них это получится», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Рубин» находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 22 очка после 15 проведённых матчей. Сегодня, 26 ноября, казанцы сыграют с воронежским «Факелом» в рамках 16-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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