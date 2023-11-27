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Карасёв будет работать на матче «Аль-Фейха» — «Дамак» в Саудовской Аравии

Карасёв будет работать на матче «Аль-Фейха» — «Дамак» в Саудовской Аравии
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Российский судья Сергей Карасёв в качестве главного арбитра будет работать на матче 15-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Фейха» — «Дамак», который пройдёт 1 декабря, сообщает телеграм-канал «Алё, рэф!».

Также в бригаду арбитров на игру войдут Игорь Демешко, Алексей Лунёв и Виталий Мешков (VAR). «Аль-Фейха» после 14 сыгранных матчей в чемпионате располагается на восьмой строчке с 19 очками, а «Дамак» — на 10-м месте с 18 очками.

Напомним, ранее появилась информация, что российский арбитр Карасёв должен был обслуживать главный матч 15-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». В эти командах играют такие игроки, как Криштиану Роналду, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Александр Митрович, Садио Мане и другие.

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