Карасёв обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром»

Бригада Сергея Карасёва будет обслуживать матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором встретятся лидеры соревнования — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Об этом сообщает Al-Jazeera.

После 14 туров «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» идёт на второй строчке, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре очка. Очная встреча между командами состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры — в 21:00 мск.

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым уже работала на матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем». Это было 24 декабря 2015 года. Тогда был назначен один пенальти и показано четыре жёлтые карточки. «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:1.