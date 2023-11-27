Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Фёдоров: ребята объединились — это главная причина хороших выступлений «Рубина»

Андрей Фёдоров: ребята объединились — это главная причина хороших выступлений «Рубина»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Андрей Фёдоров рассказал, в чём состоит главная причина хороших выступлений «Рубина» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Главная причина хороших выступлений «Рубина» в том, что ребята объединились. Игра может складываться не по их сценарию, но там нет равнодушных — это главное. Каждый матч они проделывают всей командой очень большой объём работы, в том числе и черновой без мяча. Это, конечно, сказывается на результате. «Рубин» стал строже играть в обороне, приобретения добавили креатива и помогают забивать в атаке. Всё это в совокупности приносит свои плоды», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Казанцы набрали 25 очков за 16 матчей, выиграв четыре из пяти последних матчей в чемпионате.

Материалы по теме
Чемпион России Андрей Фёдоров сравнил «Рубин» 2000-х с нынешней командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android