Андрей Фёдоров: ребята объединились — это главная причина хороших выступлений «Рубина»

Бывший футболист «Рубина» Андрей Фёдоров рассказал, в чём состоит главная причина хороших выступлений «Рубина» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Главная причина хороших выступлений «Рубина» в том, что ребята объединились. Игра может складываться не по их сценарию, но там нет равнодушных — это главное. Каждый матч они проделывают всей командой очень большой объём работы, в том числе и черновой без мяча. Это, конечно, сказывается на результате. «Рубин» стал строже играть в обороне, приобретения добавили креатива и помогают забивать в атаке. Всё это в совокупности приносит свои плоды», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Казанцы набрали 25 очков за 16 матчей, выиграв четыре из пяти последних матчей в чемпионате.