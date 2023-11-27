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Чемпион России Андрей Фёдоров сравнил «Рубин» 2000-х с нынешней командой

Чемпион России Андрей Фёдоров сравнил «Рубин» 2000-х с нынешней командой
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Бывший футболист «Рубина» Андрей Фёдоров сравнил нынешних казанцев с командой 2000-х годов.

«Чем нынешний «Рубин» отличается от «Рубина» 2000-х? Вы попали в точку. Эти команды похожи игрой, и в целом сейчас многие команды играют в три центральных защитника. Но в нашем «Рубине», наверное, впереди были более высококлассные исполнители. Даже при игре в оборонительный футбол у нас всегда были моменты. Всегда впереди были нападающие, которые могли в одиночку создавать и реализовывать моменты. В этом главное отличие — в нынешнем «Рубине» таких меньше. Можно выделить Даку и сравнить с тем же Чаладзе. Даку может решить в одиночку, но у нас таких было больше», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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