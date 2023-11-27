Андрей Фёдоров: в этом сезоне РПЛ я не видел, чтобы команды явно переигрывали друг друга

Бывший футболист «Рубина» и тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров заявил, что в нынешнем сезоне МИР Российской Премьер-Лиги каждая команда играет в свою игру.

«Не сказал бы, что «Рубин» отличается от других команд, которые повышаются в классе. Взять сегодняшнюю «Балтику» — где-то просто не везёт. В этом сезоне я ещё не видел, чтобы команды безоговорочно переигрывали друг друга. Каждая команда играет в свою игру — кто-то играет явно от обороны. Но это их путь. Они тоже показывают игру, за счёт которой могут набирать очки. «Рубин» не выделяется, Премьер-Лига для них не что-то новое. Нет такого, что кто-то из футболистов растерялся», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.