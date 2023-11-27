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«Рубин Ялта» намерен участвовать в Кубке России в сезоне-2024/2025

«Рубин Ялта» намерен участвовать в Кубке России в сезоне-2024/2025
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников заявил, что его команда будет стремиться участвовать в Фонбет Кубке России в сезоне-2024/2025.

«В этом году участие в Кубке мы бы физически не потянули, в следующем сезоне будем стремиться участвовать», — приводит слова Шапошникова ТАСС.

Ранее президент клуба заявил, что «Рубин» решил не участвовать в Кубке России сезона-2023/2024, так как в клубе посчитали это сложным финансово и организационно. 6 июня «Рубин Ялта» получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие во Второй лиге.

Напомним, в текущем сезоне в рамках LEON-Второй лиги Б «Рубин Ялта» занимает третье место в группе 1.A, набрав 30 очков в 18 играх чемпионата. Команда из Ялты одержала восемь побед, а также шесть раз сыграла вничью.

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