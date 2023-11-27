Председатель «Зенита»: «Газпром Арена» строилась не на средства из госбюджета и не под ЧМ

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о нюансах финансирования строительства стадиона сине-бело-голубых «Газпром Арена» в Санкт‑Петербурге.

«Как отношусь к словам Евгения Ловчева о том, что в Санкт‑Петербурге пошли на строительство стадиона с крышей к ЧМ‑2018, на котором можно играть в любую погоду, а в Москве этого не сделали? Я с огромным уважением отношусь к Евгению Серафимовичу, за блестящей игрой которого за «Спартак» и сборную СССР с удовольствием наблюдал, ещё будучи мальчишкой. Сейчас слежу за всеми его высказываниями, мнениями и оценками, разборами удачных и неудачных действий наших футболистов, причём не только «Зенита». Но в данном случае так же, как и он, не могу пройти мимо ошибки, причём я бы сказал — существенной. Дело в том, что «Газпром Арена» не строилась именно к чемпионату мира. При этом проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счёт бюджета города Санкт‑Петербург. Он, в свою очередь, формируется из разных источников, включая налоговые поступления от «Газпрома» и его дочерних предприятий, зарегистрированных в Санкт‑Петербурге.

В целом же, говоря о формате «осень‑весна» и стадионах, иметь на наших аренах крыши было бы неплохо. Знаю, что «Спартак» и «Локомотив» задумывались об этом в плане «Открытие Арены» и «РЖД Арены». Тем более технически это возможно, оценки стоимости тоже существуют. Но пока такие проекты только рассматривались, а не реализуются. Надеюсь, эта корректировка Евгением Серафимовичем будет учтена», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, строительство стадиона «Газпром Арена» началось в 2007 году. Официально объект был введён в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ‑2018.