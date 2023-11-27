Дивеев ответил на слова Медведева о «Зените», укротившем коней

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на слова председателя сине-бело-голубых Александра Медведева о «Зените», укротившем коней.

«Он болеет за «Зенит», пускай болеет (улыбается). А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Всё равно надо болеть и поддерживать все команды — женскую, хоккейную, нас», — приводит слова Дивеева «РИА Новости».

Напомним, 24 ноября ЖФК «Зенит» обыграл ЖФК ЦСКА со счётом 2:1 и стал чемпионом женской Суперлиги. После этого Медведев, комментируя победу команды, заявил, что «Зенит» укротил коней.

Дивеев получил травму в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:0 и 4:5 по серии пенальти) и поэтому вернётся в армейский клуб лишь после зимней паузы.