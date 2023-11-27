Орлов: нельзя оправдать Галактионова. Как так себя можно вести?

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о словах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес судей матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Понять Галактионова мы можем, но оправдать ни в коем случае, потому что он тренер. Ну как так себя можно вести? Ты должен, наоборот, всех игроков держать. Ну проиграли и проиграли. Ему обидно было, что они проиграли.

Но что касается судейства Казарцева, то больших претензий к нему нет. Пенальти были правильно назначены. А время, которое он увеличил до 12 минут, — там же всё время были остановки. И его, кажется, оценили на четвёрку по пятибалльной системе. Поэтому посмотрим, какие решения будут. Во всяком случае, я с коллегами разговариваю, с комментаторами, с футболистами бывшими, и они считают, что Казарцев-то как раз ни в чём не виноват.

Виноват сам «Локомотив», который в последние 15 минут остановился. Истекает основное время, счёт 3:1. А ещё, оказывается, надо было играть 13 минут. Когда Писарский забивал головой, он вообще один стоял. Где были футболисты? Они же в основном в составе играли. Кто его потерял? Вот головой он забил второй мяч.

Вот поэтому срыв Баринова и срыв тренера, но он больше оправдан тем, что они 3:1 вели и упустили. Ребят, так посмотрите, кто виноват. Не судья виноват. Ну дали же повтор. VAR теперь есть. Ну там же рукой футболист придерживает мяч. Весь мир это увидел. Понимаете?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.