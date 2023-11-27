Погребняк — об Абаскале: если рыжий в команде, то это к удаче

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Гильермо Абаскаль – самый критикуемый тренер в России? Если рыжий в команде, то это к удаче. Серьёзно, есть такая поговорка! Абаскаля то хотят убрать, то оставляют. Непонятно, каким образом там ведётся политика. Для меня «Спартак» – это загадка. Что там творится? Есть конфликты внутри команды: кто-то не пришёл на завтрак, кто-то обиделся… Понятно, что с таким микроклиматом в коллективе бороться за что-то серьёзное вряд ли получится. «Спартак» во всей красе — это удивить, обсудить… Я думаю, что Абаскаль спокойно продолжит работать, потому что они сыграли с «Локомотивом» со счётом 1:1 в меньшинстве и обыграли потом «Ростов» и «Балтику». Этим самым он забетонировал себе место до лета точно.

Поборется «Спартак» за чемпионство? Смотря с кем сравнивать. Если с «Зенитом» и «Краснодаром», то точно нет. К тому же очковый отрыв уже очень большой. Я думаю, что третье место – предел «Спартака», и то нужно будет постараться», — приводит слова Погребняка Metaratings.