Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» с Роналду не смог обыграть «Персеполис», но вышел в плей-офф азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» с Роналду не смог обыграть «Персеполис», но вышел в плей-офф азиатской ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Насром» и иранским «Персеполисом». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» со счётом 0:0, а португальский нападающий саудовской команды Криштиану Роналду провёл на поле 78 минут.

На 17-й минуте матча игрок «Аль-Насра» Али Ладжами получил красную карточку. Первый тайм встречи прошёл без голов. Во втором тайме ситуация не изменилась — обе команды пытались забить, но безрезультатно — матч так и закончился, 0:0, безголевая ничья.

После результата данного матча в активе «Аль-Насра» 13 очков после пяти встреч. Команда Криштиану Роналду сохранила первое место и прошла в плей-офф Лиги чемпионов АФК. «Персеполис» же остался на втором месте в группе E, набрав восемь очков в пяти встречах.

Лига чемпионов АФК . Группа E. 5-й тур
27 ноября 2023, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
0 : 0
Персеполис
Тегеран, Иран
Удаления: Ладжами – 17' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android