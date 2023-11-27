«Аль-Наср» с Роналду не смог обыграть «Персеполис», но вышел в плей-офф азиатской ЛЧ

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Насром» и иранским «Персеполисом». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» со счётом 0:0, а португальский нападающий саудовской команды Криштиану Роналду провёл на поле 78 минут.

На 17-й минуте матча игрок «Аль-Насра» Али Ладжами получил красную карточку. Первый тайм встречи прошёл без голов. Во втором тайме ситуация не изменилась — обе команды пытались забить, но безрезультатно — матч так и закончился, 0:0, безголевая ничья.

После результата данного матча в активе «Аль-Насра» 13 очков после пяти встреч. Команда Криштиану Роналду сохранила первое место и прошла в плей-офф Лиги чемпионов АФК. «Персеполис» же остался на втором месте в группе E, набрав восемь очков в пяти встречах.