Геннадий Орлов назвал команду-джокера в чемпионате России

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал команду, которая, по его мнению, будет джокером в нынешнем сезоне РПЛ.

«Вот кто будет джокером в чемпионате – «Рубин». Потому что Рахимов выстроил игру так хорошо. И игроки у него хорошие. У них очень хорошие купленные иностранные легионеры. И как команда физически держит, как они играют грамотно, тактически. То есть пропускают мало. Это здорово.

Смотрите, у них три очка до «Динамо». Представляете, они в одной победе от третьего места в чемпионате. А был же момент, когда некоторые люди требовали отставки Рахимова. Помните историю? Многое зависит от набора игроков, конечно. А сейчас он собирал этих футболистов. Вот что «Рубин» правильно сделал — что ему не давали слева игроков или справа кто-то там, а он сам подбирал их», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».