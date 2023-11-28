Видаль: не понял — почему Гарначо празднует, как Криштиану? Он должен сделать себе имя

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль высказался о красивом голе ударом через себя, забитом полузащитником «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в ворота «Эвертона» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги (3:0).

«Единственное, что плохо или чего я не понял, — почему он празднует, как Криштиану? Он должен сделать себе имя. Он уже отличный игрок. Это хорошо, что Роналду его кумир, моё уважение за это, но потом он должен сделать себе имя.

Как отпраздновать гол, чтобы это запомнилось? Не знаю, отпразднуй его по-другому. Но это был отличный гол, это был отличный гол», — сказал Видаль во время эфира на Twitch.

Ранее Видаль выступал за такие команды, как немецкие «Байер-04» и «Бавария», туринский «Ювентус», испанская «Барселона».