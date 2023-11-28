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Хави может быть уволен из «Барселоны» после ближайшего матча с «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави может быть уволен после ближайшего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту», сообщает AS.

По данным источника, если «Барселона» проиграет или сыграет вничью с «Порту», то это может положить конец его проекту в «Барселоне». Отмечается, что Хави на предстоящий матч с «Порту» выставит максимально боевой состав, чтобы добиться успеха.

Матч между «Барселоной» и «Порту» состоится 28 ноября, начало – в 23:00 мск.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице своей группы Лиги чемпионов, набрав девять очков. Столько же очков и у «Порту».

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Его контрактное соглашение с каталонским клубом рассчитано до 2025 года.

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