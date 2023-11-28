Эдин Терзич: сделаем всё возможное, чтобы обыграть «Милан», это наша цель

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался о предстоящем матче с «Миланом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы добились хорошей позиции, возглавляя группу после четырёх матчей. Все четыре команды всё ещё могут пройти квалификацию, но мы на самом верху. Мы можем набрать 10 очков, если добьёмся победы, что будет нелегко, но определённо возможно. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться домой победителями и забронировать себе место в следующем раунде. Это наша цель.

Первый матч? Это была очень близкая, очень равная игра. Были этапы, на которых мы были близки к тому, чтобы выйти вперёд, но «Милан» также мог быть впереди. Обе команды хорошо и страстно оборонялись. Ошибок было немного. Завтрашний день станет новым испытанием. Мы уважаем наших соперников, но также уверены в своих силах», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».

После четырёх туров «Боруссия» занимает первое место в группе F с семью очками с «ПСЖ» (6 очков), «Миланом» (5 очков) и «Ньюкаслом» (4 очка).