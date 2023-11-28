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«Хвича стал неожиданностью». Экс-игрок «Наполи» Льоренте оценил уровень игры Кварацхелии

«Хвича стал неожиданностью». Экс-игрок «Наполи» Льоренте оценил уровень игры Кварацхелии
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Бывший нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте вспомнил свои эмоции в тот период, когда он выступал за неаполитанский клуб, а также поделился мнением о нынешних лидерах команды: вингере Хвиче Кварацхелии и нападающем Викторе Осимхене.

«Ни в одном клубе я не видел такой страсти, которая есть у игроков и болельщиков «Наполи». «Ювентус» — огромный клуб, но страсть, которую я увидел в Неаполе — это другое измерение (Льоренте выступал за «Ювентус» с 2013 по 2015 год. — Прим. «Чемпионата»).

Если говорить об Осимхене и Кварацхелии, то Виктор произвёл на меня большое впечатление своей скоростью и чёткостью действий. Также Кварацхелия стал неожиданностью. Он превосходно провёл минувший сезон. Его игра мне очень нравится», — приводит слова Льоренте AS.

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