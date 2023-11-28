Экс-игрок «Зенита» Евсеев: кому я нужен в Европе? Хотелось бы вернуться в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Урала», а ныне игрок «Текстильщика» Алексей Евсеев рассказал, есть ли у него желание попробовать свои силы в Европе.

«Кому я сейчас там нужен? Если бы играл в Премьер-Лиге, тогда этот вопрос мог быть актуальным. Сначала мне бы хотелось как минимум вернуться в РПЛ – у меня есть такая мотивация. 29 лет – это же не 39. Есть ли какие-то предложения? На данный момент не знаю. Этим занимается агент. Мне никто не звонил. Тем более в Премьер-Лиге и Первой лиге ещё идёт чемпионат. Посмотрим зимой, как что будет. Мне, конечно, хотелось бы играть в Премьер-Лиге», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Евсеев — воспитанник академии «Зенита». С лета 2023 года полузащитник играет за «Текстильщик», который выступает во Второй лиге, дивизион А, группа «Серебро». В сезоне-2022/2023 россиянин играл за «Уфу» на правах аренды и провёл за этот клуб 21 матч в Мелбет Первой лиге, забив четыре гола.