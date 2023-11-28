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Источник: Хави потерял доверие игроков «Барселоны»

Источник: Хави потерял доверие игроков «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави перестал пользоваться доверием футболистов каталонского клуба. Об этом сообщает El Chiringuito в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, игроки каталонского клуба перестали понимать то, чего Хави хочет добиться от них на футбольном поле, в связи с чем перестали доверять его тренерской методике. Подчёркивается, что на текущий момент испанский специалист занимает должность главного тренера во многом из-за своего имени и статуса легенды «Барселоны».

Напомним, ранее Хави заявил, что находится в хороших отношениях со спортивным директором сине-гранатовых Деку и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

После 14 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 31 очко и занимает четвёртое место в чемпионате.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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