Гранат: как показал чемпионат, «Зенит» можно обыгрывать. «Динамо» имеет все шансы

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем противостоянии бело-голубых с «Зенитом» на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В кубковых противостояниях никогда нет фаворита. «Зенит» набрал ход, и «Динамо» играет неплохо. Осталась ли в памяти команд победа «Динамо» над «Зенитом» в Кубке в прошлом сезоне? Просто уже столько матчей… Мне кажется, сейчас больше в памяти матч первого круга, когда «Динамо» обыграло «Зенит» на выезде. «Динамо» имеет все шансы победить. В любом матче нашего чемпионата «Зенит» на бумаге будет фаворитом, но обыгрывать их можно, как показал чемпионат», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.