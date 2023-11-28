«У всего есть начало и конец». Аспиликуэта — о причинах ухода из «Челси»

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал, как им было принято решение покинуть лондонский «Челси» минувшим летом и перейти в стан «матрасников».

«Я осознал, что мой этап в «Челси» закончился. У меня был честный разговор с клубом об этом, и в конце концов я сказал: «Нет». После 11 лет, проведённых в качестве игрока «Челси», мы пришли к выводу, что так будет лучше для каждой из сторон, поэтому наши пути разошлись. Я всегда буду благодарен этому клубу. Я выступал за него на протяжении 11 лет, мои дети родились в Лондоне, который стал для меня вторым домом. Но всё равно у всего есть начало и есть конец. Я выложился там на максимум за эти годы. Теперь же появилась возможность приехать в «Атлетико». Я поговорил с руководством клуба и Диего Симеоне и сказал, что хочу перейти в их команду», — приводит слова Аспиликуэты Marca.

Аспиликуэта выступал за «Челси» с 2012 по 2023 год. За это время он сыграл в 508 матчах, в которых отметился 17 голами и 56 результативными передачами.

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