Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У всего есть начало и конец». Аспиликуэта — о причинах ухода из «Челси»

«У всего есть начало и конец». Аспиликуэта — о причинах ухода из «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал, как им было принято решение покинуть лондонский «Челси» минувшим летом и перейти в стан «матрасников».

«Я осознал, что мой этап в «Челси» закончился. У меня был честный разговор с клубом об этом, и в конце концов я сказал: «Нет». После 11 лет, проведённых в качестве игрока «Челси», мы пришли к выводу, что так будет лучше для каждой из сторон, поэтому наши пути разошлись. Я всегда буду благодарен этому клубу. Я выступал за него на протяжении 11 лет, мои дети родились в Лондоне, который стал для меня вторым домом. Но всё равно у всего есть начало и есть конец. Я выложился там на максимум за эти годы. Теперь же появилась возможность приехать в «Атлетико». Я поговорил с руководством клуба и Диего Симеоне и сказал, что хочу перейти в их команду», — приводит слова Аспиликуэты Marca.

Аспиликуэта выступал за «Челси» с 2012 по 2023 год. За это время он сыграл в 508 матчах, в которых отметился 17 голами и 56 результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Аспиликуэта — о матче ЛЧ с «Фейеноордом»: важность этой игры сравнима с плей-офф турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android