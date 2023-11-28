Аспиликуэта — о матче ЛЧ с «Фейеноордом»: важность этой игры сравнима с плей-офф турнира

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта поделился мнением о грядущем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором «матрасники» сыграют с «Фейеноордом» и который состоится сегодня, 28 ноября.

«По своей значимости эта игра будет сравнима с плей-офф, ведь в случае нашей победы мы сможем попасть туда. «Фейеноорд» — жёсткий соперник, он уже показал это во время игры в Мадриде. Тогда он очень усложнил нам задачу, но мы должный подойти к матчу с чёткими идеями. Мы знаем, что пройдём в следующий этап турнира, если выиграем, поэтому мы не должны упускать такую возможность. Сегодня обязательно нужно набирать очки, это важная цель для всех нас», — приводит слова Аспиликуэты Marca.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Де Кёйп» в Фейеноорде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.