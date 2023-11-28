Игрок «Реала» Карвахаль: контракт Анчелотти? Я продлил бы его уже завтра

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

«Когда я только начинал в «Реале», я был незнакомцем для него, и я чувствовал себя немного неловко рядом с ним. Но в итоге он является тем тренером, рядом с которым я провёл больше всего времени. Сюда же можно отнести и Зидана. Анчелотти не перестаёт изобретать свой футбол заново и готовиться к матчам. Существует мало тренеров, которые могли бы добиться с «Реалом» большего, чем Карло.

Если говорить о его контракте, то я бы продлил его с ним уже завтра. Но очевидно, что если мы ничего не выиграем, то он будет первым виноватым. Однако мы все знаем, какой он великий и как усердно он работает», — приводит слова Карвахаля Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

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