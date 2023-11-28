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Тормена хочет сыграть с «Оренбургом». В прошлом матче он получил сотрясение мозга

Тормена хочет сыграть с «Оренбургом». В прошлом матче он получил сотрясение мозга
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил, что хочет сыграть с «Оренбургом» в ближайшее воскресенье. Бразильский футболист прокомментировал момент матча с «Уралом», в котором получил сотрясение мозга, а также рассказал о своём самочувствии.

«Это был эпизод, который иногда случается. К сожалению, я повредил часть лица, которая очень чувствительна к ударам. Мне нужно было наложить четыре шва, часть очень опухла, но со мной всё в порядке, и теперь мне придётся ждать, пока восстановление прогрессирует.

Мне проведут повторное обследование, но, если это будет зависеть от меня, я сделаю всё, чтобы быть готовым к игре в воскресенье», — приводит слова Витора Тормены журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

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