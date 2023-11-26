Худший матч «Краснодара» в сезоне! Бездарно отдали «Зениту» первое место

«Урал» подходил к матчу с «Краснодаром» в ужасном положении. Екатеринбуржцы не побеждали на протяжении 10 туров и опустились уже на 12-е место. «Краснодар» же растерял отрыв от «Зенита», чемпион обошёл «быков» после победы над «Сочи». Команда Владимира Ивича могла вернуться на вершину в случае успеха в Екатеринбурге. А «Урал» – прервать серию без побед.

Первые минуты встречи показали, что просто «Краснодару» не будет. «Урал» не особо подпускал гостей к своим воротам, хотя и сами екатеринбуржцы моментов не создавали. Соперники изучали друг друга. Трендом матча стали вынужденные замены: у хозяев из-за травмы уже на 11-й минуте поле покинул Сиссе, вместо которого появился Сунгатулин. А первый более-менее острый момент сразу привёл к голу! На 21-й минуте Олусегун ворвался в штрафную и сделал скидку в центр, где мяч нашёл голову Кордобы. Колумбийский форвард «Краснодара» продавил защитника и переиграл Илью Помазуна, нанеся удар с отскоком от газона. Проявился скилл классной команды – выжать максимум из небольшого количества шансов.

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Расстроился ли «Урал»? Нет, конечно. Только добавили агрессии, пошли в атаку ещё активнее. Прессинговали екатеринбуржцы, часто использовали фланги и навесы. Результат не заставил себя долго ждать. Правда, гол «Урал» забил после подачи с углового. Аюпов навесил, а защитник Эммерсон перевисел Кривцова и отправил мяч в ворота Сафонова. 1:1 – и уже не так грустно стало екатеринбургским болельщикам. Интересно, что конголезскому защитнику, выступавшему в паузу за сборную, купили билеты на неправильный рейс. Но Эммерсон всё же добрался до Екатеринбурга и помог «Уралу».

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В финальной части первого тайма команды периодически огрызались. Чуть больше моментов было у «Краснодара» – например, опасно простреливал Оласа. Но главным событием стало столкновение у своей штрафной голкипера «быков» Матвея Сафонова и защитника Витора Тормены. Вратарь вышел вперёд, чтобы подстраховать оборону, но влетел в партнёра. Оба футболиста оказались на газоне и серьёзно пострадали. В итоге Тормену заменили ещё до перерыва, а Сафонов не вышел на второй тайм. Вместо него появился Станислав Агкацев.

Матвей Сафонов и Витор Тормена Фото: fckrasnodar.ru

Второй тайм активнее начал «Урал». Почувствовали хозяева, что можно прервать безвыигрышную серию. Не создавалось ощущения, что действуют екатеринбуржцы против претендента на золото. Не слишком убедителен и выразителен был «Краснодар». А «Урал» любит забивать в начале второго тайма. Команда Гончаренко – лучшая в РПЛ по количеству мячей с 46-й по 60-ю минуту – сразу четыре мяча. И статистика подтвердилась! На 59-й минуте Андрей Егорычев в результате мини-комбинации получил мяч от Аюпова в чужой штрафной, переиграл вышедшего из ворот Агкацева и вывел хозяев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Старался «Краснодар» исправить ситуацию. Всё же сценарий, при котором южане теряют первое место, им не нравился. Хотя «Урал» не особо позволял «быкам» создавать изобилие моментов. Уверенно екатеринбуржцы действовали в обороне, да и «Краснодар» будто не включался на полную. А ещё и оборона гостей чуть не «привезла» гол, когда Агкацев замешкался в своей штрафной.

«Урал» в целом периодически огрызался и будто был ближе к третьему голу, чем «Краснодар» – ко второму. Так и вышло! На 86-й минуте Алексей Каштанов убежал к воротам Агкацева и переиграл голкипера. 3:1 – вопрос о победителе был снят.

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В концовке «Краснодар» будто бы принял поражение. Да и «Урал» полностью переиграл гостей и забрал заслуженную победу. «Быки» отпустили «Зенит» в таблице РПЛ на чистое первое место. Начало конца чемпионской гонки? А «Урал» прервал 10-матчевую серию без побед и спас Гончаренко от потенциального увольнения.