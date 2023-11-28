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Тренер «Баварии» Тухель прокомментировал состояние травмированного Мусиалы

Тренер «Баварии» Тухель прокомментировал состояние травмированного Мусиалы
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил о физическом состоянии полузащитника мюнхенского клуба Джамала Мусиалы, который получил травму подколенного сухожилия в минувшем матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (2:1).

«Сегодня он частично будет тренироваться в общей группе, примерно в течение 20–30 минут, а затем продолжит заниматься индивидуально. Надеюсь, он будет в состоянии приступить к полноценной тренировке в четверг на текущей неделе. На завтрашнюю игру с «Копенгагеном» он точно не доступен. Посмотрим, успеет ли он восстановиться полностью к матчу с «Унионом», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, завтра, 29 ноября, в матче Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Копенгагеном». Игра начнётся в 23:00 мск. Затем подопечные Тухеля проведут матч с берлинским «Унионом», он состоится 2 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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