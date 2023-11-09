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Игрок «Баварии» Мусиала пропустит две-три недели из-за травмы подколенного сухожилия

Игрок «Баварии» Мусиала пропустит две-три недели из-за травмы подколенного сухожилия
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала будет восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия, полученной им в минувшем матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (2:1), в течение двух-трёх недель. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что из-за своего повреждения 20-летний футболист будет недоступен на ближайшие товарищеские матчи сборной Германии с Турцией и Австрией.

Напомним, Мусиала повредил подколенное сухожилие на 39-й минуте матча с турецким клубом, когда неудачно потянулся за передачей нападающего Гарри Кейна. После этого эпизода игрок попросил замену. Вместо него на поле вышел атакующий хавбек мюнхенцев Томас Мюллер.

В нынешнем сезоне Мусиала сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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