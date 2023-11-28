«Зенит» следит за ситуацией». Агент Михайлова — о нехватке игрового времени в «Оренбурге»

Василий Голяна, агент полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, выступающего за «Оренбург» на правах аренды, высказался о малом количестве игрового времени своего клиента в аренде. Напомним, в нынешнем сезоне Михайлов провёл за «Оренбург» семь матчей, в которых суммарно сыграл 283 минуты. Соглашение аренды рассчитано до конца этого сезона.

«Разочарованы ли малым количеством игрового времени? О разочаровании речи пока не идёт, но, безусловно, данная ситуация нас не устраивает. Но Ярослав упорно тренируется, на каждой тренировке доказывает тренеру, что он заслуживает места в стартовом составе. Думаю, что это вопрос времени, надеюсь, не самого большого, когда Ярослав будет железобетонным игроком стартового состава «Оренбурга». Для этого он туда и переходил.

Вариант с досрочным прекращением аренды? Такой вариант мы точно не рассматриваем, но, безусловно, мы ожидаем гораздо большего от данного перехода. До лета Ярослав будет в «Оренбурге». А летом мы уже будем совместно с «Зенитом» решать вопрос о его будущем.

Сейчас мы разговариваем, исходя из ситуации на сегодняшний день. Впереди ещё половина чемпионата, Кубок России. Думаю, что к лету ситуация может быть абсолютно иной. И продолжение карьеры Ярослава может рассматриваться абсолютно в другом ключе. Давайте не будем загадывать, а посмотрим на развитие событий. Я с оптимизмом смотрю на весеннюю часть сезона и в целом на переход Ярослава в «Оренбург».

«Зенит» очень внимательно следит за развитием ситуации. Ярослав — воспитанник петербургской команды. Для «Зенита» крайне важно, чтобы этот сезон пошёл Ярославу на пользу, чтобы он уже вернулся в клуб игроком ещё более высокого уровня», — приводит слова агента «Спорт день за днём».