Сёмин: Головин входит в число лучших игроков Лиги 1

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игровой форме полузащитника «Монако» Александра Головина в текущем сезоне.

«Думаю, за Головиным следят многие европейские топ-клубы. Он же на виду. Играет в чемпионате, который славится своими молодыми талантами. И по статистике, и по игре Саша проводит великолепный сезон. Он входит в число лучших игроков Лиги 1», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Головин возглавляет рейтинг самых дорогих российских футболистов по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt — его цена составляет € 30 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «Монако» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с монегасками действует до конца июня 2026 года.