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«Милан» — «Боруссия»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Милан» — «Боруссия»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся итальянский «Милан» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны стартовые составы команд.

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
1-й тайм
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Ройс – 10'    

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Лофтус-Чик, Адли, Чуквезе, Пулишич, Жиру.

«Боруссия»: Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Бенсебаини, Джан, Забитцер, Ройс, Байно-Гиттенс, Мален, Фюллькруг.

«Боруссия» набрала семь очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Милан с пятью очками находится на третьей строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «ПСЖ» (шесть очков — второе место) и «Ньюкасл Юнайтед» (четыре очка — четвёртое место).

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