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Терехов — о «Сочи»: не удивлён, не шокирован. Предполагал, что будет тяжело в этом сезоне

Терехов — о «Сочи»: не удивлён, не шокирован. Предполагал, что будет тяжело в этом сезоне
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Защитник «Химок» Сергей Терехов, ранее выступавший за «Сочи», прокомментировал выступление своего бывшего клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Что происходит с «Сочи»? Лучше разбираться внутри, я понятия не имею. Видимо, что-то поломалось с того сезона, и пока, к сожалению, у ребят не получается исправить, хотя стараются. Не удивлён, не шокирован. Предполагал, что будет тяжело в этом сезоне.

Потому что я ушёл? Нет, почему — не на мне игра строилась. Там есть Крис Нобоа, системообразующий футболист. К сожалению, он сейчас мало играет — наверное, травмирован. В том числе отсутствие результата связываю и с этим. Наверное, есть какие-то внутренние процессы. Было заметно, что им будет тяжело», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

«Сочи» после 16 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В активе клуба 10 очков.

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