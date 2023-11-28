«Милан» — «Боруссия»: гости вышли вперёд на 11-й минуте

В эти минуты в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются итальянский «Милан» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживает румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте матча нападающий «Милана» Оливье Жиру не смог реализовать пенальти. Спустя четыре минуты «Боруссия» вышла вперёд благодаря голу Марко Ройса — 1:0.

«Боруссия» набрала семь очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Милан с пятью очками находится на третьей строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «ПСЖ» (шесть очков — второе место) и «Ньюкасл Юнайтед» (четыре очка — четвёртое место).