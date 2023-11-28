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Кузнецов: хоть кто-то поддержал бы Калешина, но все боятся потерять своё рабочее место

Кузнецов: хоть кто-то поддержал бы Калешина, но все боятся потерять своё рабочее место
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Экс-игрок ЦСКА, а ныне главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера «Акрона».

«Я удивился, увидев новость про отставку Евгения Игоревича. Хотелось бы поддержать его, учился с ним на лицензию PRO, мы хорошо знакомы. Мы должны искать специалистов, которые хотят поднять наш футбол, но мы их сами и закапываем. Можно было поговорить с ним, но он высказал свою точку зрения, и, видимо, руководство приняло такое решение. Самое поганое — многие согласны с его некоторыми сказанными словами про футбол, хоть кто-то поддержал бы Евгения, но все боятся потерять своё рабочее место в нашем футболе. То, что произошло с Калешиным, может произойти с каждым. Почему все злые такие?

Должны быть самобытные тренеры, потому что именно они дают результат, — таким и является Калешин! Я согласен с его некоторыми высказываниями про футбол — напомню, в СССР мы играли на чемпионате Европы и мира и добивались результатов во всех возрастах. А сейчас, чтобы туда попасть, надо ждать по несколько лет! Он сказал, что у него было на уме, а его казнили и осуждают. Мы должны поддержать его! Мы делаем одно дело», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

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