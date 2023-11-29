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«ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед»: Мбаппе сравнял счёт ударом с пенальти

«ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед»: Мбаппе сравнял счёт ударом с пенальти
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В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и британский «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Исак – 24'     1:1 Мбаппе – 90+8'    
Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Исак – 24'     1:1 Мбаппе – 90+8'    

На 90+8-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.

В матче первого круга группового этапа между этими командами победу со счётом 4:1 одержали англичане.

«Пари Сен-Жермен» набрал шесть очков в четырёх матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Ньюкасл» с четырьмя очками находится на последней строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «Боруссия» (семь очков — первое место) и «Милан» (пять очков — третье место).

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