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Хави высказался о выходе «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов

Хави высказался о выходе «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (2:1).

«Я очень счастлив и доволен командой. Нам это было нужно, особенно после двух лет неудачной игры в Лиге Европы. Мы провели хороший матч против сильной команды. Мы отреагировали хорошо, с победным настроем. Гол, при котором мы сравняли счёт, нас очень порадовал, и мы были на хорошем уровне во втором тайме. Мы постепенно переходили от меньшего к большему. Мы делаем очень важный шаг вперед не только из-за выхода в плей-офф», — приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, «Барселона» впервые за два года выступит в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее команда дважды финишировала на третьем месте в группе и попадала в Лигу Европы.

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