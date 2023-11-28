«Барса» и «Порту» бьются за лидерство в группе. Проигравший не попадёт в плей-офф? LIVE

Сегодня, 28 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В том числе встретятся «Барселона» и «Порту», а также «Шахтёр» и «Антверпен». Также в этой группе сыграют «Шахтёр» и «Антверпен».

Ситуация поистине интересная. Вроде бы «Барселона» – фаворит встречи: она и чемпион Испании, и в первом круге победила (1:0), и вообще выглядит более классной командой. Ещё и «Порту» ни разу каталонцев не обыгрывал. Но все серии когда-либо заканчиваются: особенно когда теряешь Гави, идёшь четвёртой в Ла Лиге и на данном этапе считаешься лишь вторым клубом региона (первый, естественно, «Жирона»).

Для «Порту» этот матч определяющий и ни в коем случае не проходной. Да, «Шахтёр» с большой долей вероятности оставит «Антверпен» без очков – а тогда в случае поражения от «Барсы» судьба второго места будет решаться в заключительном туре. У команды Хави же, если проиграет, будет легчайшая встреча с бельгийским новичком напоследок – и это гарантированные три очка. А что, если нет? Тогда это будет катастрофа и как вариант попадание в Лигу Европы.

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