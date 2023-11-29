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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи получил разрыв крестообразных связок колена

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи получил разрыв крестообразных связок колена
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи получил разрыв крестообразных связок колена, сообщает RMC Sport.

По данным источника, функционер получил травму, играя в Дохе в падл-теннис с Марко Верратти. После травмы Аль-Хелаифи перенёс операцию.

В сентябре Верратти перешёл из «ПСЖ» в «Аль-Араби».

После 13 туров чемпионата Франции «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 30 очков. Ближайшего преследователя в лице «Ниццы» команда опережает на одно очко.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» занимает второе место в группе, записав в свой актив семь очков. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 13 декабря, начало – 23:00 мск.

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