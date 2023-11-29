Эдин Терзич: мы очень рады, что нам удалось досрочно выйти из «группы смерти»

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался о победе над «Миланом» (3:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и досрочном выходе в 1/8 финала.
«Мы очень рады, что нам удалось досрочно выйти из «группы смерти». То, что нам удалось выиграть два выездных матча, тоже не стоит воспринимать как должное. У нас было несколько парней на последних ногах. Доктор заранее сказал нам, кто сможет сыграть 30 минут, кто 45, а кто 60. Теперь у нас есть немного больше времени на восстановление, потому что мы снова играем только в воскресенье», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».
После пятого тура «Боруссия» занимает первое место в Группе F с 10 очками с ПСЖ (7 очков), «Ньюкаслом» (5 очков) и «Миланом» (5 очков).
Заключительный матч группового этапа команда Терзича проведёт с ПСЖ. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится 13 декабря.
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