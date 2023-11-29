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«Мы слишком рано начали обороняться». Форвард «Ньюкасла» Исак — о матче с «ПСЖ»

«Мы слишком рано начали обороняться». Форвард «Ньюкасла» Исак — о матче с «ПСЖ»
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1). Форвард отметился забитым мячом. «ПСЖ» отыгрался благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти в добавленное время.

«Жаль, что пропустили на последних минутах. Мы слишком рано начали обороняться, но пропускать в концовке всегда неприятно. Я очень горжусь командой, здесь очень непросто играть. В конце мы подустали, но пропускать так очень обидно.

Мы всегда хотим побеждать, но это очко, вероятно, будет важным. В последнем туре есть за что бороться. Гол стал для меня моментом гордости. Я не забил в своих первых двух матчах, так что это важный момент для меня», — приводит слова Исака официальный сайт УЕФА.

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