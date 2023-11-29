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«ПСЖ» проиграл «Ньюкаслу», «Барселона» победила «Порту», результаты матчей Лиги чемпионов, 28 ноября 2023, «Милан»

Камбэк «Сити», стыдная ничья «ПСЖ» и провал «Милана». Главные события игрового дня в ЛЧ
Константин Кринский
Главные события игрового дня в ЛЧ
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«Ньюкасл» — неудачник вечера.

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Результаты некоторых сильно удивили, а некоторые стали весьма закономерными. Самые яркие события игрового дня – в нашем дайджесте.

«ПСЖ» стыдно спасся в матче с «Ньюкаслом»

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Исак – 24'     1:1 Мбаппе – 90+8'    

Чемпион Франции опять испытал проблемы в игре с командой Эдди Хау. На этот раз не проиграли – точнее, почти это сделали, если бы не случайность. Уже в добавленное время мяч после касания Усмана Дембеле попал в корпус Тино Ливраменто, а оттуда – в локоть. Происходило всё в штрафной, так что судья после просмотра видеоповтора принял решение поставить пенальти, который забил Килиан Мбаппе. Учитывая разницу в классе и миллион нереализованных моментов, этот результат для «ПСЖ» вполне можно назвать стыдным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в группе «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Милан» провалил игру с «Боруссией». Теперь не гарантирован даже плей-офф ЛЕ

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Ройс – 10'     1:1 Чуквезе – 37'     1:2 Байно-Гиттенс – 59'     1:3 Адейеми – 69'    

Благодаря этому «Боруссия» после победы над «Миланом» (3:1) гарантировала себе плей-офф ЛЧ – в «группе смерти»! Команда Стефано Пиоли не создала больших проблем сопернику из Дортмунда – на 90 минут активного сопротивления итальянцев не хватило. А ведь они ещё и не забили пенальти в самом начале встречи. Теперь клубы из Италии и Англии в заключительном туре решат как минимум судьбу третьего места, а как максимум – второго. Но для последнего нужно, чтобы «Боруссия» выложилась с «ПСЖ» ради первой строчки.

Как это было:
«Милан» сдался Дортмунду. «Боруссия» первой вышла из самой сильной группы Лиги чемпионов!
«Милан» сдался Дортмунду. «Боруссия» первой вышла из самой сильной группы Лиги чемпионов!

«Сити» горел «Лейпцигу» 0:2. А потом вышли Холанд и Фоден и зарешали

Лига чемпионов . Группа G. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Опенда – 13'     0:2 Опенда – 33'     1:2 Холанд – 54'     2:2 Фоден – 70'     3:2 Альварес – 87'    

Хосеп Гвардиола куражится: оставляет лидеров в запасе, позволяет резерву сыграть, даёт сопернику надежду. Луа Опенда этим даже воспользовался: оформил в первом тайме дубль и приблизил сенсацию. Но после перерыва вышли Эрлинг Холанд и Фил Фоден и показали класс: норвежец забил первый гол, а британец оформил 1+2, поучаствовав во всех голах своей команды. Теперь уж «Манчестер Сити» точно никто не догонит. Правда, и немцев тоже.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в группе «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Атлетико» оставил «Фейеноорд» без Лиги чемпионов

Лига чемпионов . Группа E. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Гертрейда – 14'     0:2 Эрмосо – 57'     1:2 Виффер – 77'     1:3 Хименес – 81'    

Команда Диего Симеоне в этом сезоне ой как хороша: красиво играет, много забивает – в общем, совсем не похожа на себя. Теперь вот досрочно вышла в плей-офф ЛЧ и оставила без этого праздника «Фейеноорд», разобравшись с ним на выезде. Классный по исполнению гол забил Марио Эрмосо: мяч после его удара (или навеса на партнёра?) по невероятной траектории отправился за шиворот Юстину Бейло. Красиво! Однако судьба первого места в группе ещё не решена: «Лацио» и «Атлетико» сделают это в очном матче в заключительном туре.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в группе «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Барселона» оторвалась от «Порту» на безопасное расстояние

Лига чемпионов . Группа H. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Пепе – 30'     1:1 Канселу – 32'     2:1 Феликс – 57'    

Каталонцы всё-таки победили «Порту» – 2:1. Надо признать, что это было нелегко и стало возможно только после гола Жоау Феликса во втором тайме. До последнего команда Сержиу Консейсау могла вырвать ничью, но постоянно чего-то не хватало. И теперь за это придётся поплатиться: в 6-м туре встретиться с «Шахтёром» и решить судьбу второго места в группе.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в группе «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

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