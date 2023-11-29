Агент Сафонов: раньше ещё какой-то кодекс чести подписывали при Толстых, а сейчас…

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, пытались ли увести его клиента.

«Были и наверняка будут такие попытки. Раньше ещё какой-то кодекс чести подписывали при Толстых, а сейчас… Парень два раза по мячу ударит, а ему уже один пишет, другой звонит. Каждый день с этим сталкиваются. Люди же не понимают, что когда ты постоянно общаешься, то игрок для тебя уже словно член семьи. Я не гонюсь за сотней клиентов, но тем, кто есть, помогаю: то с институтом, то с бутсами, то с разводом, то с кредитом, то с путёвками, то с билетами на футбол, то с машиной, которую эвакуировали», — рассказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Он прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 8 млн. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 20 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.