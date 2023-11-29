«Мы с Костей дали слово, что не кинем клуб». Тюкавин точно остаётся в «Динамо»

Последние дни много обсуждался нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. И не только потому что он забил в пятом матче подряд. Появлялась противоречивая информация по поводу контракта 21-летнего форварда. «Чемпионат» обратился за комментарием к агенту Алексею Сафонову, который представляет интересы форварда.

– Когда вы начали вести дела Тюкавина?

– Ему было 13-14 лет. Тогда уже выделялся, но ни он, ни Влад Галкин в юношеской сборной не играли почему-то.

– А чем именно Тюкавин выделялся в детском возрасте?

– У него же и брат, и папа играли в хоккей с мячом. Отец – вообще легенда, восьмикратный чемпион мира. Говорит, что сын сейчас и в сборной России по хоккею играл бы без проблем. Очень крепко стоит на ногах.

– Опыт хоккея с мячом как-то помогает на футбольном поле?

– Вот сейчас был матч «Динамо» – ЦСКА. Костя с Рошей пару раз сошлись плечо в плечо – бразилец отлетел, хотя по габаритам крупнее. Да и победный гол получился характерным для Кости. Нужно было успеть среагировать на рикошет от соперника. Когда я разговаривал с Мовсесьяном (спортивным директором ЦСКА. – Прим. «Чемпионата») и другими людьми, то они замеряли скорость принятия решения в штрафной. У Влашича было 0,8 секунды, а у Кости – 0,33.

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на канале «Мир Российская Премьер-Лига» в YouTube.

– Это лучший показатель в РПЛ?

– Да. А ещё Тюкавин абсолютно не жадный, постоянно готов делиться мячом и практически никогда не попадает в офсайд. Ну и в целом парень строго относится к режиму. Уже 2 января может скинуть фотки, как занимается в тренажёрном зале. Сам за всем следит.

– Я общался с тренером Гараниным. Он рассказывал, что в детстве к Тюкавину были вопросы по самоотдаче после того, как его вернули из старшей команды к одногодкам.

– С годами люди растут. Костя нормально воспринимает критику. Ни разу не вышел на поле с кислой рожей. Хотя при Йокановиче было неприятно. Тюкавин его спасал, забивал решающие мячи, а потом пролетал мимо основы. На мой взгляд, решения тренера логике не поддавались. Костя всегда выходит на поле с улыбкой, хотя понятно, что на душе разное бывает. Когда он не забивал девять туров подряд, то его критиковали, каждый готов был пнуть. Сейчас забивает постоянно – у отца телефон разрывается от поздравлений. Теперь он для всех стал хорошим.

– Как часто вы общаетесь? Раз месяц? Раз в неделю?

– Смеётесь что ли? Бывает по 10 раз за сутки. Понятно, что в день матча не звоню – я суеверный. Когда игра закончилась, то сразу списываемся, а на следующий день созваниваемся. У нас абсолютно прозрачные отношения. Отец никуда не лезет, хотя ему много раз писали, что агент не нужен.

Алексей Сафонов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– У вас когда-нибудь пытались увести Тюкавина?

– Было, и наверняка будут такие попытки. Раньше ещё какой-то Кодекс чести подписывали при Толстых, а сейчас… Парень два раза по мячу ударит, а ему уже один пишет, другой звонит. Каждый день с этим сталкиваются. Люди же не понимают, что когда ты постоянно общаешься, то игрок для тебя уже словно член семьи. Я не гонюсь за сотней клинтов, но тем, кто есть, помогаю: то с институтом, то с бутсами, то с разводом, то с кредитом, то с путёвками, то с билетами на футбол, то с машиной, которую эвакуировали.

– А как вы реагируете на агентов, которые подкатывают к вашим игрокам?

– Неприятно, конечно, но куда деваться. Есть один анекдот. Старого еврея спрашивают, какая жена лучше – преданная, но страшненькая или красивая, но с кучей ухажёров? Он выпил вина и отвечает: «Лучше есть торт с друзьями, чем дерьмо одному».

– Помогите разобраться, когда заканчивается действующий контракт Тюкавина?

– Контракт рассчитан до лета, но есть опция продления ещё на год.

– Сейчас эта опция не включена ещё?

– Она включается, когда мы подпишем личный контракт. Я встречался с руководством «Динамо», и мы с Костей дали слово, что не собираемся кидать клуб. Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо». – Прим. «Чемпионата») может подтвердить. Чтобы клуб не потерял деньги, как минимум на год контракт будет продлён. Ну или можем подписать более долгосрочное соглашение, а тогда этот пункт о продлении неактуален. Мне бы не хотелось говорить об этом подробнее, потому что мы общаемся на этот счёт с «Динамо».

– А как давно «Динамо» начало эти переговоры?

– Если учитывать опцию продления, то у игрока контракт на полтора года. Тут больше ажиотажа среди журналистов, чем с нашей стороны. Когда произошла утечка, то мне было неприятно. Когда фигурируют какие-то заоблачные цифры, то мне тоже неприятно. Ну что поделать, таков футбол. Тут ведь как? Если не нравится, то иди заниматься спортивной ходьбой, и о тебе будут говорить только родственники.

Болельщики «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– При этом есть интерес со ЦСКА и «Зенита»?

– ЦСКА спрашивал, но «Динамо» ещё летом отказало.

– Агент Тимур Гурцкая говорил, что по Тюкавину есть два предложения из Европы.

– Больше. Но я считаю, что предложение – это когда в клуб приходит бумага. И обратите внимание, что в Европе почти все трансферы происходят летом. У них зимой нет такой паузы, чтобы футболист мог набрать форму – там сразу два матча в неделю. Ну и нужно учитывать, что некоторые европейские страны не готовы совершать сделки с российскими клубами. Сейчас напряжение вроде чуть-чуть спадает.

– Какой чемпионат подошёл бы Тюкавину?

– Испания – идеально. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее – требуется либо играть за сборную, либо получать визу «особый талант». В национальной команде Костя дебютировал, но там у него ещё всё впереди. А вот визу вполне мог бы получить, потому что у него 100+ матчей и 30+ голов к 21 году.

– Клубы из каких стран интересуются Тюкавиным?

– Приезжали из Италии. Если точнее, скаут был из Голландии, но занимается именно Италией. Люди приезжали в Москву, общались, но такие дела любят тишину. Не хочу, чтобы было как с Захаряном. То одни хотят, то другие. А почему никуда не едет? Начинается обратная реакция. Могут подумать, что склонен к травмам или ещё что-то. Предложения поступают, но мы хотим хотя бы до лета спокойно доиграть, а там посмотрим.