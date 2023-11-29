«Мы знаем, что надо делать». Тренер «МЮ» тен Хаг — о матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Необходимо сохранять спокойствие, нельзя быть чересчур эмоциональными, надо контролировать это. Мы не должны давать сопернику ни единого шанса, не давать рефери возможности вмешаться в игру. Мы знаем, что надо делать.

Надо, чтобы этот матч остался за нами. У «Манчестер Юнайтед» великая история, но она нам не поможет. Мы должны строить свое будущее. На поле надо сделать так, чтобы мы победили. Это зависит от нас», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.